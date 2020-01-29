Yargıtay, genç sevgililerin nitelikli kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi - Son Dakika
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Yargıtay, genç sevgililerin nitelikli kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi

6 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atarak, donarak ölmesine neden oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada verilen 24 ve 20 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan Sezai Durmayaz (39) ile Çiğdem Şimşek'in yeniden yargılanmasına başlandı.

Yargıtay, genç sevgililerin nitelikli kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yeni doğan bebeklerini çöp konteynerine atarak, donarak ölmesine neden oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada verilen 24 ve 20 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan Sezai Durmayaz (39) ile Çiğdem Şimşek'in yeniden yargılanmasına başlandı. Yargıtayın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını istediği sevgililerden Durmayaz, bebeğin ölü doğduğunu öne sürerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Osmangazi ilçesinde tornacı Sezai Durmayaz ve Çiğdem Şimşek birlikte yaşamaya başladı. Hamile kalan genç kadın, 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra, gece yarısı da çöp konteynerine attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi sonucu olay ortaya çıktı. Çiğdem Şimşek'in ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Ardından Sezai Duryamaz'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.

YENİ DOĞAN BEBEĞİ ÜST ÜSTE GEÇİRİLMİŞ POŞETE KOYDULAR

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 22 Mart 2018 günü görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Sezai Durmayaz, 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan 24 yıl, Çiğdem Şimşek ise 'belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olmak' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Karar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının temyizi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıkların, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları gerektiği bildirilerek, bozuldu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Yeniden yargılanmaya başlanan tutuklu sanıklardan Sezai Durmayaz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, bebeğin ölü doğduğunu, sonrasında cesedini konteynere attığını savunarak, beraatini istedi. Yenişehir Kadın Cezaevi'nde bulunan Çiğdem Şimşek ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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