Son Dakika Haberleri: Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise...
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Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise...

51 dakika önce

Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir.

Yargıtay:

Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir." - ANKARA

Danıştay, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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