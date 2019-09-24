Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise...
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Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Yargıtay: "Halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir." - ANKARA
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