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Yargıtay, Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasında 92 sanığa verilen cezaları onadı - Son Dakika

Yargıtay, Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasında 92 sanığa verilen cezaları onadı

09.07.2021 18:15
Yargıtay, Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasında 92 sanığa verilen cezaları onadı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda meydana gelen eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Olayların detaylarının anlatıldığı kararda, aralarında diğer darbecileri helikopterle taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'ın da bulunduğu, 89 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıkların isimleri şöyle:

"Abdi Pehlivan, Abdullah Göktaş, Abdullah Kaya, Adem İncikli, Ahmet Kaya, Ahmet Kaya, Ahmet Yücel, Ali Can, Ali Emre Destegül, Ali Ertürk, Ali Nedim Karabulut, Ali Orhan Tolluoğlu, Burak Bayrak, Cengizhan Efe, Cenk Erdoğan, Cihangir Çenteli, Duran Yılmaz, Durdu Selim Ayçetin, Egemen Eker, Emre Ünal, Eray Akın, Erkan Abunaz, Fatih Akar, Fatih Özdemir, Fatih Şayin, Fatih Ünal, Faruk Bolat, Faruk Mantı, Feyzullah Yenitepe, Gürcan Anılırcan, Hakan Akbulut, Halil Başaran, Halil İbrahim Tokuş, Halil Pulat, Hasan Tüzen, Hüsamettin Harmancı, İbrahim Alaca, İbrahim Poyraz, Kadir İncir, Kemal Kapucu, Kerime Yıldırım, Levent Özüarap, Mehmet Al, Mehmet Börekçi, Mehmet Genç, Mehmet Paçacı, Metehan Atasoy, Murat Divril, Murat Özcan, Murat Parladı, Murat Yavuzarslan, Musa Gülmez, Mustafa Acar, Mustafa Bayram, Mustafa Kıyı, Mustafa Kürşat İloğlu, Mustafa Özcan Çay, Mücahid Yakup Ayaydın, Nazım Aytar, Oğuzhan Yüksel, Osman Albayrak, Ömer Demir, Ömer Faruk Saygı, Özcan Korhan, Rıza Erkuş, Salih Bayrak, Samet Kuzu, Sedat Önder, Selçuk Tıraş, Selim İnaç, Selim İstanbul, Serhat Altınmakas, Serkan Kaya, Serkan Kılıç, Soner Civelek, Şahin Özdemir, Şükrü Pınar, Tamer Özarslan, Turgay Cücük, Uğur Erdemir, Ümit Keser, Vahit Yılmaz, Veysel Yılmaz, Volkan Kızılkaya, Yavuz Yücel, Yusuf Bakar, Yusuf Gülser, Yüksel Koca ve Zekeriya Aktaş."

Daire, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezasına çarptırılan sanıklar Cengiz Ekin, Gökhan Kenarlı ve Mustafa Kılıç hakkındaki hükmü de onadı.

Ayrıca daire, yerel mahkemece beraatine hükmedilen 13 sanığın dosyasını da uygun buldu.

Dairenin bozma kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemede müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 6 sanık hakkındaki hükümleri, bu sanıkların eylemlerinin "anayasayı ihlal suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek bozdu.

Sanık eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıkların darbe girişimi sırasında sıkıyönetim emrini algılamaya çalıştıkları ve darbe girişimine karşı kendilerinden beklenen gerekli tedbirleri aldıkları belirtilerek, darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde göreve devam edecekler kısmında isimlerinin bulunması kapsamında örgüt bağlarının bulunup bulunmadığının araştırılarak hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

Daire, bu sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Aralarında eski tümgeneral Recep Yüksel'in de olduğu 5 sanık hakkındaki hüküm de bu sanıklar yönünden yeterli araştırma yapılmadan ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.

Yerel mahkemece FETÖ üyeliğinden hapis cezası verilen 7 sanığa ilişkin hüküm de Dairece, eksik araştırma yapılarak ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Darbe Girişimi, Yargıtay, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Harp Akademileri Komutanlığı darbe davasında 92 sanığa verilen cezaları onadı - Son Dakika


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