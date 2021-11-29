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Yargıtay, HDP'nin kapatılma davasındaki görüşünü AYM'ye sundu - Son Dakika

Yargıtay, HDP'nin kapatılma davasındaki görüşünü AYM'ye sundu

29.11.2021 17:22
Yargıtay, HDP'nin kapatılma davasındaki görüşünü AYM'ye sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkları Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkları Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

Esas hakkındaki görüşünü sunan Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin görüşlerini yeniledi. Bundan sonraki süreçte görüş HDP'ye gönderilecek ve savunma yapılacak. HDP tarafından yapılacak sözlü savunmanın ardından AYM'nin değerlendirilmesi gerçekleşecek.

Davanın 15 kişiden oluşan AYM heyeti tarafından karar bağlanacağı öğrenilirken, kapatma kararının gerçekleşmesi için toplantıya katılan 15 üyeden en az 10'unun kararıyla netleşecek. Partinin kapatılmasına yönelik kararın ne olduğu önce HDP'ye iletilecek ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak özetle, davalı partinin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan iddianamemizde açık kimlik ve üyelik bilgileri ile partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesine sunulmuştur" denildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, HDP'nin kapatılma davasındaki görüşünü AYM'ye sundu - Son Dakika


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