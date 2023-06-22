Yargıtay, Hrant Dink davasında bazı sanıkların beraat kararlarını onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Hrant Dink davasında bazı sanıkların beraat kararlarını onadı

22.06.2023 00:51

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay, bazı sanıkların beraat kararlarını onayarak, bazı hükümleri ise bozdu. Yargıtay, jandarma ve emniyet istihbarat elemanlarının örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiklerini belirtti. Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'ü de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamladı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, bazı hükümleri onadı.

ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ ÖLDÜRME

Yargıtay, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat elemanlarının birlikte ve aynı zaman diliminde olayın içerisinde olduklarını belirterek örgütsel faaliyet kapsamında ve örgütsel amaca yönelik hareket ettiklerini aktardı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Yargıtay, bu hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. Dink'in öldürülmesi olayında şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığını belirten Yargıtay, öldürme kararı üzerinde ısrar ve sebatla düşünüldüğünü, öldürme kararıyla kararın icrası arasında makul bir süre geçtiğini ve kararın plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

BAZI HÜKÜMLER ONANDI

Yerel mahkeme, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, polisler Metin Balta ve Yakup Kurtaran ile gazeteci Ercan Gün'ü de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum etmişti. Yargıtay, bu hükümleri onadı.

BAZI HÜKÜMLERE BOZMA

Yargıtay, Volkan Şahin 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan, Şükrü Yıldız'ın 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan, Mehmet Ali Özkılınç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum edildiğini hatırlattı. Dosya kapsamı itibarıyla mahkumiyetlerini gerektirir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten Yargıtay, atılı suçlardan beraatleri yerine delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyetlerine karar verildiğini aktardı ve hükmü bozdu. Sanıklar Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nun tahliye taleplerini reddeden Yargıtay, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yargıtay, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararlarını ise onadı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yargıtay, Hrant Dink davasında bazı sanıkların beraat kararlarını onadı - Son Dakika


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