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Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlıklarına seçim

45 dakika önce

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.

Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlıklarına seçim, System.String[]

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.

Yargıtay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 
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