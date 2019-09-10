Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlıklarına seçim
45 dakika önce
Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.
Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20
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