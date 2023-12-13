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Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı - Son Dakika
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Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı

Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tüm kullanıcılara yol gösterme amacıyla tasarlandı.

Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
13.12.2023 - 16:57,
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Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM), hâkim ve savcıların yanında avukatlara ve tüm vatandaşlara hizmet vermekte olup YİM'e e-Devlet sistemi üzerinden erişilebilmekte. Bunun yanında YİM'e mobil uygulama üzerinden erişim imkânı da sağlanacak.

ADALETE ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanmakta. Bu sayede, tüm ülkede içtihat tutarlılığının ve mahkeme kararlarında uygulama birliğinin gerçekleştirilmesi, avukat ve vatandaşların davalarını doğru mahkemeye doğru delillerle açmalarının sağlanması, her düzeyde adalete erişimin kolaylaştırılması, bozma oranlarının azalmasıyla emek ve zaman tasarrufunun sağlanması hedeflenmekte.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

YiM sayesinde, yapay zekâ desteği ile sisteme işlenmiş güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı bir şekilde erişilebilmekte.

YİM'in öne çıkan bazı özellikleri şunlar:

1-Kelimelerle yapılan aramaya ilave olarak yapay zekâ desteği sayesinde, gerçekleştirilen sorgu ile ilişkili olabilecek kararlara da ulaşılabilir.

2-Favoriler seçeneği kullanılarak, seçilen kararlara ilişkin klasörler ve alt klasörler oluşturulabilir.

3-Sorgu kriterleri "Sorgu Kaydet" seçeneğini kullanılarak kaydedilip sonraki girişlerde aynı kriterlerle kolaylıkla karar arama yapılabilir. Böylelikle, aranılan kriterlere uygun karar bulunamazsa ya da kriterlere uygun yeni kararlar yayımlandığında bilgilendirilmek istenirse, sorguya uygun bir karar YİM'e yüklendiğinde kullanıcı otomatik şekilde e-posta ile bilgilendirilebilir.

4-Sorguya uygun çok sayıda karar geldiğinde, (kararları açmadan) imleci listelenen kararlar üzerinde gezdirerek;

a)Özetler okunabilmektedir.

b)Kararların emsal niteliğine göre belirlenen önem dereceleri hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.

c) Karar türü, suç türü, mahkeme türü ve mahkeme adı gibi aranılan kararı bulmaya yardımcı olacak çok sayıda bilgi aynı anda incelenebilmektedir.

5-Sorguya uygun karar açıldığında anahtar kelime, hukuki kavram, hukuki konu ve karar özeti incelenerek (kararın tamamını okumaya gerek olmadan) kullanıcının beklentisine uygun bir karar olup olmadığını kolaylıkla anlaşılabilmekte.

6-"Genel Arama" ve "Detaylı Yargıtay Kararı Arama" başlıkları altında toplam 17 farklı sorgu kriterinden biri, birkaçını veya tamamı kullanılarak sistemde yüklü kararlara kısa sürede erişilebilmekte.

7-YİM'in diğer özelliklerini öğrenmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Yardım" ikonunu kullanarak destek alınabilir, "Öneri" ikonunu tıklanarak YİM'in daha çok gelişmesine katkı sağlanabilmektedir.

KENDİNİ YENİLEYEN BİR UYGULAMA

Yargıtay İçtihat Merkezi, günden güne zenginleşen veri kaynağı ile kullanıcıların geri bildirimleriyle gelişmeye devam eden ve kendini yenileyen bir uygulama olup, vatandaşlarımıza en iyi standartlarda hizmet vermeyi kendine amaç edinmiştir.

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