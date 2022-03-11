Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı

11.03.2022 11:04
Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı

Yargıtay ve Avrupa Konseyince yürütülen proje kapsamında kurulacak, hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay İçtihat Merkezi, 2023'te faaliyete geçecek.

Yargıtay ve Avrupa Konseyince yürütülen proje kapsamında kurulacak, hukukçular ile vatandaşların kararlara daha kolay erişimine imkan sağlayacak Yargıtay İçtihat Merkezi, 2023'te faaliyete geçecek.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyince finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenle imzalanan sözleşmeye göre, avukat, hakim ve cumhuriyet savcısı gibi hukuk mesleğini icra edenlerin yanı sıra toplumun da erişimine açık olması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezinin 2023'te faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, törendeki konuşmasında, yapay zeka ile çalışacak sistemin, içtihatların doğru ve etkin şekilde yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Törenin sonunda Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme, Yargıtay adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ile Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından imzalandı.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile proje ekibi de törene katıldı.

Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı
Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı
Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı
Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı

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Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Yapay Zeka, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay İçtihat Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı - Son Dakika


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