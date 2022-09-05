YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA REDDİ HAKİM TALEBİ

YARGITAY'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen davada 1. Ordu Eski Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Biz mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir gün önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz" dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı.

ÇETİN DOĞAN'IN AVUKATINDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Sanık Çetin Doğan'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "12 yıldır süren bir yargılama sürecinin içerisindeyiz. Bu sürede 28 tane reddi hakim talebinde bulunuldu. Karardan hemen önce heyetin değiştirildi. Biz mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir gün önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ Duruşma savcısı reddi hakim talebinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı olarak atanan yeni başkanın izinde olması ve yazılı görüşüne ihtiyaç olduğunu söyleyerek reddi hakim talebinin değerlendirmesi için duruşmayı erteledi.

DAVA GEÇMİŞİ Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda 237 sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazında Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu, diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edildi. İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin 'Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' gösterdi. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin Suç için anlaşma suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.