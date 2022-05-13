YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA SAVCI 12 YIL HAPİS İSTEDİ - Son Dakika
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YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA SAVCI 12 YIL HAPİS İSTEDİ

13.05.2022 10:53
YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA SAVCI 12 YIL HAPİS İSTEDİ

YARGITAY'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı.

YARGITAY'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı. Mütalaada Yargıtay'ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Alim Yaşar, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten AK Parti hükümetini cebren düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini öne sürerek, seminer adı altında çalışma başlattıklarını kaydetti. Söz konusu çalışmaların deşifre olması üzerine seminer programına katılan silahlı kuvvetler personelinin bir kısmının emeklilik istediğini ifade etti. Mütalaada "Diğer kısmının da Yüksek Askeri Şura'dan emekli edilmek suretiyle AK Parti hükumetini ıskartaya yönelik amacın gerçekleşmesinin engellendiği" denildi.

Eylemin teşebbüs aşamasına ulaşamadan hazırlık hareketleri kapsamında kaldığını iddia eden Savcı Yaşar, sanıkların eyleminin "Suç için anlaşma" suçunu oluşturduğunu belirtti. Mütalaada sanıklar Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için anlaşma" suçundan 3 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuzyalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi mütalaada talep edildi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINDA DİRENMESİNİ TALEP ETTİMütalaaya karşı söz verilen sanık Çetin Doğan, söz konusu seminerin 2003 yılında yapıldığını, söz konusu seminerin askeri bir seminer olduğunu öne sürdü. Davanın iddianamesini hazırlayan savcının FETÖ'den hüküm giymiş olduğunu da vurgulayan Çetin Doğan, yerel mahkemenin 31 Mart 2015 yılında verdiği beraat kararında direnmesini talep etti. Diğer sanıklar da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz "Tarih tekerrür ediyor. Yargıtay'ın bozma kararı tamamen siyasi" dedi. Mütalaayı açıklayan savcının duruşmadan bir gün önce görevlendirildiğini iddia eden Ersöz, "Cumhuriyet savcısı bu davadan sonra sizinle duruşmaya çıkmaya devam edecek mi bunu merak ediyoruz" şeklinde konuştu. Avukat Ersöz, esas hakkındaki savunmasını hazırlayabilmek için diğer avukatlarla birlikte süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi. Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda 237 sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazında Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu, diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edildi.

İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin 'Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' gösterdi. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin Suç için anlaşma suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.


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Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA SAVCI 12 YIL HAPİS İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARGITAY'IN BERAAT KARARINI BOZDUĞU BALYOZ DAVASINDA SAVCI 12 YIL HAPİS İSTEDİ - Son Dakika
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