Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi

13.05.2022 11:26
Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi

Son dakika haberlerine göre Yargıtay'ın, 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı.

Yargıtay'ın, 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı. Mütalaada, Yargıtay'ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı Alim Yaşar, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olduğunu öne sürerek bozma kararının kabul edilmesini istedi. Savcı Yaşar mütalaasında, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma mütalaaya karşı söz verilen sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

(Elyesa Karatepe-İHA)

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Çetin Doğan, Yargıtay, 28 Şubat, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi - Son Dakika


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