Yargıtay'ın bozduğu darbe girişimi davasında karar - Son Dakika

Yargıtay'ın bozduğu darbe girişimi davasında karar

24.12.2020 17:23
Yargıtay'ın bozduğu darbe girişimi davasında karar, System.String[]

YARGITAY'ın bozma kararının ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanığın 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

YARGITAY'ın bozma kararının ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanığın 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonları karşısında görülen davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, duruşmada beraatlerini istedi. Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Cemil Esen'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklardan eski üsteğmen Uğur Can Bekhan'ın da "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, aynı suçtan eski Astsubay Sinan Torunoğlu'nun da 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet bu 3 sanığın kaçma şüphelerinin olduğuna kanaat getirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 21 SANIK CEZA VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ Mahkeme heyeti eski uzman çavuş olan 21 sanığın da aynı suçtan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme bu sanıkların yaklaşık 4 buçuk yıldır tutuklu olduklarını ve dosyanın ikinci kez temyiz sürecini dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Yargıtay, Sabiha Gökçen Havalimanı İşgal Girişimi Davasında "Anayasal düzeni ihlal" suçundan 24 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması kararını bozmuş ve "yardım eden" sıfatıyla bu sanıkların yeniden yargılanması gerektiğini değerlendirmişti.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay'ın bozduğu darbe girişimi davasında karar - Son Dakika


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