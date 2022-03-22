Yargıtay'ın bozduğu davada, eşini yaralayan sanığa yine aynı ceza verildi - Son Dakika

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'i (39) boğazından bıçaklayan ve 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Okan Taşdöven (50) Yargıtay'ın bozma kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada 'tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yine 16 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 13 Eylül 2020'de Melikgazi ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Okan Taşdöven, kızları A.T.'nin de (16) yanlarında bulunduğu sırada kızının araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalıştı, ardından eşinin bıçağı yere düşürmesinin ardından eşarp ile boğmak istedi. A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına da şüpheli kocanın biber gazı sıktığı iddia edildi. Mağazadaki vatandaşların olaya müdahale etmesi sonrası etkisiz hale getirilen Taşdöven polise teslim edilirken, olay anları da saniye saniye kameraya yansıdı.