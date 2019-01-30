Yargıtay'ın Bozduğu Davada İndirimsiz Müebbet

- Yargıtay
'ın bozduğu davada indirimsiz müebbet
"Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm" dedi, müebbet aldı
İZMİR - Birlikte yaşadığı eski eşini öldürdüğü için aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak, yeniden yargılandığı davada son söz olarak "Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm" derken yine müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İzmir
'de, birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma
1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken, tutuklu sanık Uğur Bunyak, cinayeti hastalığı nedeniyle işlediğini savundu.
"Cinayet canavarca bir hisle işlenmiştir"
Duruşma savcısı esas hakkında verdiği mütalaada cinayetin canavarca bir hisle işlendiğini belirterek, "Sanık, kendisinden kaçan maktulü kovalayarak her biri öldürücü üç darbe vurarak cinayeti kasten ve canavarca bir hisle işlemiştir" diyerek sanığa herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini talep etti.
"Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm"
Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından son sözü sorulan sanık Uğur Bunyak, "Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Çok rahatsızım, savunmamı avukatım yapsın. Tedavi olmak istiyorum" dedi.
Karar için ara veren mahkeme heyeti, olay öncesinde ve sırasında herhangi bir tahrik olmadığına kanaat getirerek, indirim uygulamadan Uğur Bunyak'ın "Kastan öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Olay
İzmir'in Karabağlar
ilçesinde 2014'te, Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Müebbet hapse mahkum edilen Uğur Bunyak'ın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi
tarafından İstanbul
Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozuldu.