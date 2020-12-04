Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı - Son Dakika

Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı

04.12.2020 15:41
Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, "iyi hal" indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay'ca bozulan davada karar çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, "iyi hal" indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay'ca bozulan davada karar çıktı. Yerel mahkeme kararında direnerek sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ve taraf avukatları da yer aldı.

Şikayetçi tarafın avukatları, yerel mahkemenin daha önce verdiği kararda direnmesini talep etti.

HAKKIMDA TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANDITutuklu sanık Barış, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek "Hakkımda tahrik hükümleri ve indirim uygulansın. Yaşadıklarımdan dolayı da pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim, ailem mağdur durumdadır. Bu durumlar göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış'ı "Tasarlayarak öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve geçmişini de gözeten heyet, cezanın müebbet hapis cezasına indirilmesine karar verdi. Heyet, sanık hakkında şartlar oluşmadığından haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İYİ HAL İNDİRİMİNE MUHALEFET ŞERHİÜye Hakim Yıldız Çakır ise heyetin aldığı karara muhalefet şerhi koydu. Çakır'ın koyduğu muhalefet şerhinde "Sanığın çoğunluk tarafından uygulanan geçmiş yaşamı ve duruşmalardaki iyi hali kriterlerinin devamından olacak şekilde cezanın failin geleceği üzerinde olumlu ve ıslah edici etkisi olacağı yönünde kanaatim oluşmadığından bu madde hükmünün uygulanmasının mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğa katılmıyorum" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTUNurcan Arslan'ın 30 Ocak 2016'da öldürülmesine ilişkin görülen davada yerel mahkeme, sanığa "Tasarlayarak öldürme" suçundan iyi hal indirimiyle birlikte müebbet hapis cezası vermişti. Arslan'ın ailesi sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek karara itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "Tasarlayarak öldürmeö yerine "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.

MÜEBBET KARARLA BİTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan maktul Nurcan Arslan'ın yeğeni Sinem Arslan "Beklentimiz ve umudumuz Yargıtay'ın da mahkemenin direnme kararına uyması. Katile tekrar indirim yapılmadan bu kadın cinayeti davasının da bir indirim çadırına dönüştürülmeden, müebbet kararla bitirilmesini istiyoruz" dedi.


- İstanbul
Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı
Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı

Küçükçekmece, Yargıtay, Mahkeme, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay'ın bozduğu kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası kararı - Son Dakika


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