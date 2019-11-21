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Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...
6 saat önce
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.
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