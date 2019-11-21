Son Dakika Haberleri: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski... - Son Dakika

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...

6 saat önce

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...

Cumhuriyet Gazetesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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