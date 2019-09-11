Son Dakika Haberleri: Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir
Son Dakika Dünya Haber

Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir

1 saat önce

Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Suriye'de yaşananlar nedeniyle devlet orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahiptir

Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir, System.String[]

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.


Ayrıntılar geliyor...

Euronews.com'da Görüntüle

Yargıtay, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu
MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]