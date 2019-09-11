Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Devlet orantılı ve önleyici tedbirler alma hakkına sahiptir
1 saat önce
Yargıtay'ın MİT tırları kararı: Suriye'de yaşananlar nedeniyle devlet orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahiptir
Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30
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