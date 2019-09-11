Son Dakika Haberleri: Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle mes¸ru savunma...
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Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle mes¸ru savunma...

1 saat önce

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle mes¸ru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve o¨nleyici tedbirleri alma hakkına sahip oldugˆu belirtilerek, "Hic¸bir devlet felaketlerin gelip c¸atmasını bekleyemez." denildi.

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle mes¸ru savunma..., System.String[]

Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle mes¸ru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve o¨nleyici tedbirleri alma hakkına sahip oldugˆu belirtilerek, "Hic¸bir devlet felaketlerin gelip c¸atmasını bekleyemez." denildi.

Yargıtay, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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