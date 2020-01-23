Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" adlı kitap tanıtıldı.



Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından hazırlanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından basımı gerçekleştirilen "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" isimli kitabın tanıtım toplantısı Yargıtay ana binasında düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, YSK Başkanı Sadi Güven, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.



Yargıtay Başkanı Cirit, birinci ve ikinci sanayi devrimiyle çalışma hayatındaki şartların değiştiğini, işçi ve işveren ilişkilerinin karmaşık bir hale dönüştüğünü ve sendikaların kurulmasıyla bu durumun düzelmesi için bir adım atıldığını ancak dördüncü sanayi devrimini yaşadığımız bugünlerde halen ideal noktaya gelinmediğini aktardı. Hukuk güvenliğine ve hukuk istikrarına en üst düzeyde önem verdiklerini ifade eden Cirit, "Hukuku ülkede eşit, tutarlı ve güvenilir bir şekilde uygulama rolü üstlenen Yargıtayın iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü dairesinin (22. Hukuk Dairesinin) hukuk ve iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda hukuki öngörülebilirliği gösterme çabası adına içtihat kitabı çıkarmasını çok önemsiyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'Arabuluculuk' yönteminin mahkemelere kıyasla iki temel avantajı bulunduğunu kaydeden Cirit, "Bunlardan ilki uyuşmazlıkların bu yollarla (arabuluculuk) çözümünün mahkemelere göre daha hızlı ve esnek olması, ikincisi ise mahkemelere dava açılması resmi bir işlem olduğu için taraflar arasında husumete yol açması ve davacıyla davalı arasındaki ilişkilerin neredeyse kopma noktasına gelecek olmasıdır. Halbuki sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı taraflarının ileride iş ilişkilerini devam ettirdiklerini ve sürdürdüklerini görmekteyiz" şeklinde konuştu.



"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabında bireysel iş hukukuna ilişkin yol gösterici nitelikte kararların yer aldığını ifade eden Cirit, kitabın işçi hak ve menfaatlerinin korunmasının yanında işverenlere de yol göstermesi bakımından önemli olduğunu aktardı.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, Türk-İş'in önceliğinin en başından beri Türkiye olduğunu belirterek, "1 milyon 100 bine yakın üyesi olan 4 milyonluk aileyiz. Ben onun başkanıyım, benim görevim ülkenin çıkarlarını söylerken, temsil ettiğim arkadaşlarımın sıkıntılarını ülke gündemine taşımak. Onun için biz her noktada ne iş verenin hakkını sıkıntıya sokalım ne de işveren bizim hakkımızı sıkıntıya soksun. Bununla ilgili gücümüzün yettiğini zaman zaman söylemeye gayret ediyoruz" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür ederek, "Özellikle hukuk sisteminde, adalet sisteminde son dönemde attıkları müthiş adımlarla hukukun, adaletin, Türkiye'deki yanlış algılamanın değişmesine zemin hazırlayan bakanımıza Türk iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizimle olan Türk-İş Başkanımız Ergun Atalay, Türkiye'nin tüm meselelerinde, milli meselelerde işçi-işveren ayrımı yapmaksızın hep beraber hareket etmemizi sağlamıştır. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İş dünyası olarak mevzuatın ve iş yargısının kimseyi korumasını istemediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ne işvereni, ne işçiyi. Hak ve adalet neyse o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede olmasını istiyoruz. Adalet terazisi iki tarafa da eşit olarak hareket etsin istiyoruz" diye konuştu.



Yargıtay'ın iş davalarına bakan hukuk dairelerinin verdiği kararların bugüne kadar derli toplu bir şekilde bir araya getirilemediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Büyük bir eksikliği gideriyor aslında. 22. Hukuk Dairesi Başkanımıza, üyelerine ve tetkik hakimlerine, İş Kanunu'ndaki bütün değişiklik ve gerekçelerini, en önemlisi de maddeler itibarıyla 7, 9 ve 22. Hukuk Dairelerinin verdiği kararları ve oluşturulan içtihatları bir araya getirdiler. İçeriği itibariyle İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması kitabı çok önemli bir boşluğu dolduracaktır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu. - ANKARA