Yargıtay: İşçiden 'makas alıp' depresyona sokmak tazminat sebebidir

Yargıtay, çalıştığı firmada iş yeri temsilcisi tarafından yanağından 'makas alınan' işçinin depresyona girdiğini belirterek bu kişiye tazminat ödenmesi gerektiğini bildirdi.



Yargıtay 9. Dairesi iş yerinde psikolojik şiddetle ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay'ın 28 Şubat 2019'da verdiği karara göre olay şöyle gelişti Açıklaması