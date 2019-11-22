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Yargıtay: İşçiden 'makas alıp' depresyona sokmak tazminat sebebidir

6 saat önce

Yargıtay, çalıştığı firmada işyeri temsilcisi tarafından yanağından ‘makas alınan’ işçinin depresyona girdiğini belirterek bu kişiye tazminat ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Yargıtay: İşçiden 'makas alıp' depresyona sokmak tazminat sebebidir, System.String[]

Yargıtay, çalıştığı firmada iş yeri temsilcisi tarafından yanağından 'makas alınan' işçinin depresyona girdiğini belirterek bu kişiye tazminat ödenmesi gerektiğini bildirdi.


Yargıtay 9. Dairesi iş yerinde psikolojik şiddetle ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay'ın 28 Şubat 2019'da verdiği karara göre olay şöyle gelişti Açıklaması

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Yargıtay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:34 
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