Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın... - Son Dakika

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın...

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın... - Son Dakika

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