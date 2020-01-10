Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı

6 saat önce

Yargıtay, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu.

Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı, System.String[]

Yargıtay, İzmir'de boşanmak istediği eşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki kararı yerinde buldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Alay hakkındaki hükme savcılık ve sanık avukatının itirazlarını sonuçlandırdı.


Daire, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını usul ve esas yönünden onadı.


"Karar emsal teşkil edebilecek"

Simge Alay'ın annesinin avukatı Seda Ayaz Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kadına yönelik şiddet dosyaları için emsal teşkil edebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanık Kadir Alay, Simge'den önce eski kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralamış ancak çok az tutuklu kalmış. Geçmişte ağır bir ceza ile karşılaşsaydı bu suçu işleyemeyecekti. Yerel mahkemenin sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamayan kararı, hem istinaf hem de Yargıtay incelemesinden bozulmaksızın geçti. Bu anlamda Yargıtay yerel mahkeme kararını onayarak kadına yönelik şiddet dosyalarında emsal olması gereken, suç oranını düşürebilecek öneme sahip bir karara imza attı."

Dava süreci


Seferihisar'da 25 Nisan 2016'da 2 çocuk annesi Simge Alay (24), boşanma aşamasında olduğu ve cezaevinden izin alarak çıkan kocası Kadir Alay tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, olayda Hakan Ç. de ayağından yaralanmıştı.


Mahkeme, tutuklu sanık Kadir Alay'a "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası vermiş, sanıklardan Üzeyir K, Aykan K. ve Miyase D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmış, bu karar istinaf mahkemesince onanmıştı.

Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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