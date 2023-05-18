Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı

18.05.2023 12:29

Konya'da Ayşe Dırla isimli kişiyi şiddetten kurtarmak için Özgür Duran'la girdiği arbedede Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti. Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı.

Konya'da 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

TEMMUZDA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Şeker bu kararın ardından cezaevinden çıktı.

CEZASI ONANDI

Bugünse Yargıtay, 2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunan ve 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezasını onadı.

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Son Dakika Güncel Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı - Son Dakika
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