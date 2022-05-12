Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: "İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz" - Son Dakika

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun toplam 9 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kısmen onadı, kısmen bozdu. Kaftancıoğlu'nun onanan toplam cezası 4 yıl 11 ay oldu. Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldığı davayı kısmen onadı.

2 SUÇTAN VERİLEN CEZA BOZULDU 3 SUÇTAN VERİLEN CEZA ONANDI

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen cezanın bozulmasına karar verirken, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçlarından verilen cezaları ise cezada indirim yaparak onadı.

9 YIL 8 AY 11 GÜN OLAN HAPİS CEZASI 4 YIL 11 AYA DÜŞTÜ

Yargıtay'ın onama ilamından sonra, yerel mahkemenin Kaftancıoğlu'na verdiği toplam 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası 4 yıl 11 aya indi.

Kaftancıoğlu'nun sadece teslim olması, imza atması gerektiği ve tekrar salıverileceği belirtildi. Hapis yatması gerekmeyecek olan Kaftancıoğlu'nun, kararın tebliğinden itibaren siyasi yasaklı olacağı bildirildi.

KAFTANCIOĞLU: ASLA DURMAK, YILMAK, YORULMAK YOK

Yargıtay kararının açıklandığını öğrenen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, videolu paylaşımına şu notu düştü:

"Memleketime bahar gelmiş : ) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"

Kaftancıoğlu, videolu paylaşımındaki açıklamasında ise şunları söyledi:

"Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara- İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum."