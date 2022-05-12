Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: "İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: "İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz"

12.05.2022 16:36

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun toplam 9 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kısmen onadı, kısmen bozdu. Kaftancıoğlu’nun onanan toplam cezası 4 yıl 11 ay oldu. Kaftancıoğlu, “İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz” dedi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun toplam 9 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını kısmen onadı, kısmen bozdu. Kaftancıoğlu'nun onanan toplam cezası 4 yıl 11 ay oldu. Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldığı davayı kısmen onadı.

2 SUÇTAN VERİLEN CEZA BOZULDU 3 SUÇTAN VERİLEN CEZA ONANDI

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen cezanın bozulmasına karar verirken, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçlarından verilen cezaları ise cezada indirim yaparak onadı.

9 YIL 8 AY 11 GÜN OLAN HAPİS CEZASI 4 YIL 11 AYA DÜŞTÜ

Yargıtay'ın onama ilamından sonra, yerel mahkemenin Kaftancıoğlu'na verdiği toplam 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası 4 yıl 11 aya indi.

Kaftancıoğlu'nun sadece teslim olması, imza atması gerektiği ve tekrar salıverileceği belirtildi. Hapis yatması gerekmeyecek olan Kaftancıoğlu'nun, kararın tebliğinden itibaren siyasi yasaklı olacağı bildirildi.

KAFTANCIOĞLU:  ASLA DURMAK, YILMAK, YORULMAK YOK

Yargıtay kararının açıklandığını öğrenen Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, videolu paylaşımına şu notu düştü:

"Memleketime bahar gelmiş : ) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"

Kaftancıoğlu, videolu paylaşımındaki açıklamasında ise şunları söyledi:

"Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara- İstanbul yol arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın cenaze töreninden dönerken Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi sizler gibi bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı, merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz, iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum."

Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz

YORUMLAR
500
Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de TBMM'de Muhaletten Canan Kaftancıoğlu Tepkisi: 'Herkes Çektirdiği Çilenin Hesabını Elbet Bir Gün Verecektir' TBMM'de Muhaletten Canan Kaftancıoğlu Tepkisi: 'Herkes Çektirdiği Çilenin Hesabını Elbet Bir Gün Verecektir' İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: 'Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım' İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: 'Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım'

Canan Kaftancıoğlu, Ceza Dairesi, İstanbul, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: 'İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:57:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 11 Aylık Cezasını Onadı: "İktidardaki Kötülüğü, Umudu Örgütleyerek Göndereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement