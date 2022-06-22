Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı - Son Dakika
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Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı

22.06.2022 11:39

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu. Gelişmeden sonra öğrenciler gece saatlerinde yavaş yavaş Silivri'den tahliye edilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinden uzun süredir sesini duyurmaya çalışan Melek Çetinkaya da tahliye olan oğluna kavuştuğu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Yargıtay, Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Öğrencilerin aileleri Silivri Cezaevi önünden tahliye fotoğrafları paylaşmaya başladı.

"GÖRMEDEN İNANMAM" DEYİP CEZAEVİNE KOŞTU

İlk olarak öğrencilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya Twitter'dan "Emin değilim ama oğlum tahliyeymiş. Görmeden inanmam" mesajı paylaşıp Silivri Cezaevi önüne gitti. Bir süre sonra Melek Çetinkaya yine Twitter'dan cezaevi önünde, tahliye edilen oğluyla çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu, tahliyeler başladı

"YARGITAY ÖĞRENCİLERİN DOSYASINI BOZDU"

Ardından Avukat Cemil Çiçek, Twitter'dan "Müebbet alan askeri öğrencilerin dosyasının Yargıtay tarafından bozulduğu bilgisi geldi" yazdı.

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU: ANNE VE BABALARIN GÖZÜ AYDIN

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da "67 askeri öğrenci hakkındaki hukuksuz cezalar Yargıtay'da bozulmuş. Bozulacak tabi! Yıllardır askeri öğrenciler masumdur, boşuna zulmediyorsunuz diye boşuna mı haykırıyoruz. Annelerin, babaların gözü aydın, cezaevi önünde bekleyen @MelekCetk ile görüştüm Foto bekliyoruz :)" tweeti attı.

"50 ÖĞRENCİ HAKKINDA TAHLİYE YOK ŞU AN"

Avukat Ayça Çiçek de "Sayı 66, bildiğimiz kadarıyla 50 öğrenci hakkında tahliye yok şu an. Kararı görene kadar şimdilik aldıklarımıza sevineceğiz. Tahliye için Silivri'deyiz" mesajı paylaştı.

Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu, tahliyeler başladı
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Son Dakika Güncel Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı - Son Dakika
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