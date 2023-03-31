Palu ailesinin üyeleri hakkında tahliye kararı! Sadece damat Tuncel Ustael hapiste kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Palu ailesinin üyeleri hakkında tahliye kararı! Sadece damat Tuncel Ustael hapiste kaldı

31.03.2023 14:22

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'nın programıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili ailenin ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'in yargıladığı davada sanıklar hakkında karar verilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, sanık Emine Ustael'i kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, kasten öldürmeye yardım etme ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine karar vermişti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU, 'PALULAR' TAHLİYE OLDU

YARGITAY KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay, Emine Ustael'e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEK TUTUKLU DAMAT KALDI

Tutuksuz yargılanan Fatih Palu'nun ardından yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Tahliyeler üzerine sanıkların itiraz ettiği dava yeniden görüldü. Yargıtay tarafından verilen son kararda, tutuklu bulunan Emine Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali devam ediyor.

YARGITAY KARARI BOZDU, 'PALULAR' TAHLİYE OLDU

Sanıkların yargılandığı Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın kızının öldürülmesi ile ilgili olarak Sakarya Adliyesinde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Palu ailesinin üyeleri tahliye oldu! Damat Tuncel Ustael cezaevinden çıkamadı Palu ailesinin üyeleri tahliye oldu! Damat Tuncel Ustael cezaevinden çıkamadı

Yargıtay, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palu ailesinin üyeleri hakkında tahliye kararı! Sadece damat Tuncel Ustael hapiste kaldı - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Ekran karşısına geçen Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ikaz: UEFA'ya giderim
14:18 Ekrana çıkan Ahmet Nur Çebi, TFF'yi açık açık uyardı: UEFA'ya giderim
14:21 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı, Akşener'in sözlerini "provokatif" buldu
14:15 Son Dakika! AK Parti: İYİ Parti binasına saldırıyı lanetliyoruz, Akşener'in açıklaması ise provokatif bir yaklaşım
13:49 İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!
13:43 İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
13:36 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
13:36 AK Parti'den İYİ Parti'ye taziye ziyareti! İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu
13:21 Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:15 Akşener kurşunlanan binanın önünde meydan okuyup kadınlara çağrı yaptı: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 14:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Palu ailesinin üyeleri hakkında tahliye kararı! Sadece damat Tuncel Ustael hapiste kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement