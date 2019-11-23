Son Dakika Haberleri: Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

7 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminde Denizli Çardak Havalimanı'nı işgal etme suçlamasıyla yargılanan, aralarında ihraç edilmiş askerler ile muvazzaf subay ile astsubayların da olduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı, System.String[]

15 Temmuz darbe girişiminde Denizli Çardak Havalimanı'nı işgal etme suçlamasıyla yargılanan, aralarında ihraç edilmiş askerler ile muvazzaf subay ile astsubayların da olduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahıslardan 30'u polis tarafından yakalandı.


Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz da FETÖ mensupları tarafından kalkışılan darbe teşebbüsü ile ilgili olarak Denizli'de Çardak Havaalanı'nın işgali ile ilgili olarak yakalanan askeri personel olan şahısların yargılanması sonucunda bazı şahısların hüküm giydiği, bazı şahısların ise beraat ettiği kaydedildi. Berat edenler ile ilgili yapılan temyiz neticesinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi şahıslar hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu" kapsamında bozma kararı verdikleri belirtildi. Açıklamada, "Şahısların kaçmalarını engellemek amacıyla TSK'dan ihraç ve aralarında halen çalışan muvazzaf subay ile astsubay rütbesindeki toplam 33 şüpheli hakkında Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartılmış bunlardan 30'u yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 daha önce meslekten ihraç edilen şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız
Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 19:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]