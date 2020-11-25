Yargıtay karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl cezayı onadı - Son Dakika

Yargıtay karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl cezayı onadı

25.11.2020 10:21
Yargıtay karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl cezayı onadı, System.String[]

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karısının otomobilinin altına sahte bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın toplam 19 yıl olan hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karısının otomobilinin altına sahte bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın toplam 19 yıl olan hapis cezası kararını onadı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Sezai Özgür'ün "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verirken "silahla tehdit" suçundan 4 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mağdurun avukatının itirazı üzerine sanığın müvekkiline karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle bir üst mahkemeye itirazda bulunuldu.

Davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sezai Özgür'ün "silahla tehdit" suçunu değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yeniden yargılanan Sezai Özgür'ün cezası, bu kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıla yükseltildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Sezai Özgür'ün 19 Temmuz 2017'de, eşi Yeliz Özgür'ün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobilin altına sahte bomba düzeneği yerleştirmesi olayına ilişkin kararını taraflara bildirdi.

Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasını onadı.

Olay

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önünde, 19 Temmuz 2017'de Yeliz Özgür'ün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobilin altından sarkan kabloları fark eden vatandaşlar, polisi aramıştı. Olay yerine gelen uzman polis ekipleri bomba olduğundan şüphelendikleri düzeneği fünyeyle patlatmıştı.

Sürücünün şikayeti üzerine boşanma aşamasında olan eşi Sezai Özgür, Alaplı ilçesinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zonguldak, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Sezai Özgür'ün, 8 Haziran 2018'deki karar duruşmasında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verilmişti. Sanığın "silahla tehdit" suçundan 4 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zonguldak, Yargıtay, Bomba, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay karısının otomobiline sahte bomba yerleştiren sanığa verilen 19 yıl cezayı onadı - Son Dakika


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