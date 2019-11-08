Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin...
7 saat önce
Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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