Son Dakika Haberleri: Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin...
Son Dakika Güncel Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin...

Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin...

7 saat önce

Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin..., System.String[]

Yargıtay, Kasırga'nın alıkonulması davasında, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Muhafız Alayı, Muhsin Kutsi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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