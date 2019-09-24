Son Dakika Haberleri: Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı
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Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı

46 dakika önce

Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı.

Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı, System.String[]

Yargıtay, KCK Ana Davası'nı karara bağladı. 93 sanığın cezasının onanmasına karar verilirken, 41 sanık hakkında verilen hükümlerin ise bozulmasına karar verildi.


Kararlara göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'na "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası onandı. Ayrıca, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası da onandı. Güven ve Farisoğulları için Meclis Başkanlığına bildirimde bulunulacak.


Temel'in cezası bozuldu


Öte yandan, HDP Milletvekili Ebru Güney hakkında verilen beraat kararı onandı. HDP Van Milletvekili Tayyip Temel'e "örgüt yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu. Temel'in "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Karara göre, HDP Milletvekili Pero Dündar hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası ise eksik araştırma nedeniyle bozuldu. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Musa Farisoğulları, Milletvekili, Yargıtay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:37 Kaynak: İHA
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