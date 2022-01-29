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Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı - Son Dakika

Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı

29.01.2022 10:46
Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan sivil imam Kemal Batmaz'ın ağabeyi, meslekten ihraç tarih profesörü Şakir Batmaz'a, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 12,5 yıl hapis cezası,...

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan sivil imam Kemal Batmaz'ın ağabeyi, meslekten ihraç tarih profesörü Şakir Batmaz'a, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 12,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz'ın Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturmasının dava dosyası, yetkisizlik kararı nedeniyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Savcılık iddianamesinde, Şakir Batmaz'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi'nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. Batmaz'ın, Deniz Harp Okulu'nda seminer verdiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan sınav komisyon üyeleri ile telefon görüşmeleri yaptığı ve HTS kayıtları olduğu ve örgütün Erciyes Üniversitesi 'imamı' olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Şakir Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini FETÖ'nün hakimiyetine sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK Merkezi (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına yer verildi.Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2019'da görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şakir Batmaz hazır bulundu. Şakir Batmaz savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Örgütün 'ByLock' programı kullanan akademisyenlerin kimler olduğu, kimlerle yazıştıkları bilinmektedir. Benim bu kişiler arasında olmadığım açıkça ortadadır. Tanıkların birçoğu üniversite ile adli ve idari olarak husumetli kişilerdir. İddiaların amacı, şahsımı ve üniversiteyi yıpratmaktan başka bir şey değildir. Ailem ve ben 20 aydır çok ciddi mağduruz. Hiçbir zaman ikinci bir planım ve düşüncem olmadı. Samimi şekilde ifade verdim. Hiçbir zaman ülkemden ve vatanımdan vazgeçmedim. Başkalarının yaptığı hatalardan ve suçlardan dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Ülkemizin yetiştirdiği bir bilim adamı olarak yeniden görevimin başına dönmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.Mahkeme heyeti sanık Şakir Batmaz'ı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sanık Şakir Batmaz'ın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünde karar verdiği dosyayı bu kez de temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi ile yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Kemal Batmaz, Yargıtay, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a verilen cezayı onadı - Son Dakika
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