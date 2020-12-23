Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı - Son Dakika

Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı

23.12.2020 11:01
Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı, System.String[]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın karikatürize edilmiş resimleriyle aileden izin almadan reklam yapan Digitürk'ün, Sunal ailesine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın karikatürize edilmiş resimleriyle aileden izin almadan reklam yapan Digitürk'ün, Sunal ailesine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo, oğlu Ali ve eşi Gülderen Sunal adına avukatları, Sunal'ın filmlerinin HD kalitesiyle yeniden yayınlanacağı konusunda izinsiz reklam yaptığı gerekçesiyle Digitürk aleyhine dava açtı.

Dava dilekçesinde şirketin, "Kemal Sunal filmlerini HD kalitesiyle yeniden yayınlayacağı hususunda reklam yaptığı, bunun için murisin karikatürize edilmiş, alaycı bir görüntü verilmiş resimlerinin billboardlarda ve Digitürk'ün web sitesinde gösterildiği, resimlerdeki karikatürlerin murisin hatırasına hakaret içerdiği, ölenin yakınlarının da kişilik haklarının ihlal edildiği" ileri sürülerek, maddi ve manevi tazminat talep edildi.

Davalı Digitürk ise Kemal Sunal'a ait görüntülerin reklam kampanyaları için değil, murisin başrol oyuncusu olduğu filmlerin tanıtımı amacı ile yayınlandığını, izin alınması gerekmediğini, oyuncuya ait resimlerin kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte karikatürize edilmediğini savunarak davanın reddini istedi.

İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görülen davada, Sunal ailesinin manevi tazminat talepleri reddedildi, aileye 100 bin lira maddi tazminat ödenmesine karar verildi.

Yerel Mahkemenin gerekçesinde, dava konusu 1995 yılı öncesine ait filmlerin hak sahibinin yapımcı şirket olduğu, reklam afişlerinde yer alan çizimlerin bağımsız bir karikatür çizimi olmayıp, filmlerinin tanıtımı amacıyla hazırlandığı, bu çizimlerin filmlerin orijinal afişlerinde de yer aldığı belirtildi.

Muris Kemal Sunal'ın sağlığında bu afişlerdeki çizimler nedeniyle herhangi bir dava ve ihtarının olmadığı ifade edilen gerekçede, "dava konusu filmlerin komedi filmleri olması, saf fakat dürüst karakterlerin canlandırıldığı, karikatürlerin alaycı bir görüntü kazandırmadığı, murisin ya da davacıların kişilik haklarına yönelik saldırı barındırdığının kabul edilemeyeceği" sonucuna varıldı.

Gerekçede, karikatürlerle Sunal'ın şöhretinin zedelenmesi ya da kötü gösterilmesinin söz konusu olmadığı, karikatürlerin komedi filmlerine uygun yapıldığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Karikatürün reklam amaçlı kullanılması için davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğu kaydedilen gerekçede, davacıların maddi tazminat davasının kabulü ile 100 bin liranın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine karar verildi.

Sunal ailesi tarafından kararın 2019'da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay, filmlerin tanıtımında kullanılan karikatür ve resimler için davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğunu belirterek yerel mahkemenin 100 bin liralık maddi tazminat ödenmesi hükmünü yerinde buldu.

Kararın gerekçesinde, karikatürlerin komedi filmlerine uygun hazırlandığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının ise oluşmadığı kaydedildi.

Kemal Sunal, Digiturk, Yargıtay, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı - Son Dakika


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