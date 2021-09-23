Yargıtay, kimlik soran polisi şehit eden sanığa verilen cezayı onadı - Son Dakika

KAYSERİ'de kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi'ye (40) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını Yargıtay onadı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, 5 Şubat 2019 gecesi devriye görevi sırasında, şüphe üzerine durdurdukları Mustafa Develi'den kimlik istedi. Ancak Develi, kaçmaya başladı. Takip sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Mustafa Develi, olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Hakkında, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisini kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'yaralamaya teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı.