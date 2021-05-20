Yargıtay, kırmızı ışıkta geçerek üç kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün cezasını az buldu - Son Dakika

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kırmızı ışıkta geçerek, bir otomobile çarpan ve üç kişinin yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün cezasının, "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına karar verdi.

Bir kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışıkta geçen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin açılan davada, Asliye Ceza Mahkemesi sanığa, "taksirle yaralama" suçundan hapis cezası verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, sanığın emniyette verdiği ifadede, "kırmızı ışığın yandığını görmediğini" ve "kırmızı ışıkta geçtiğini bilmediğini" savunduğu aktarıldı.

Trafik polislerinin tuttuğu tutanakta, kazanın kırmızı ışık ihlali yapılarak, dönüş sırasında meydana geldiğinin belirtildiği kaydedilen kararda, yaralananların da sanığın kırmızı ışıkta geçtiğini bildirdiğine işaret edildi.

Sanığın kırmızı ışıkta geçtiği belirlenmesine rağmen, bilinçli taksir koşullarının oluştuğunun gözetilmediği vurgulanan kararda, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uygulanmayarak, kamyonet sürücüsü hakkında eksik ceza tayin edilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi.

TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.