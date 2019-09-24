Son Dakika Haberleri: Yargıtay: mesnetsiz iddialar mensuplarımızın kararlı duruşunu etkilemeyecek
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Yargıtay: mesnetsiz iddialar mensuplarımızın kararlı duruşunu etkilemeyecek

30 dakika önce

YARGITAY Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" denildi.

Yargıtay: mesnetsiz iddialar mensuplarımızın kararlı duruşunu etkilemeyecek, System.String[]

YARGITAY Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" denildi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik karar ve uygulamalarının, bazı basın ve yayın organlarında değerlendirilme ve yorumlama şekli dikkate alınarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Yargıtay'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde FETÖ/PDY'ye yönelik güçlü refleks gösterdiği, örgüt ile iltisaklı üyelerin uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanununun m.19 ve m.43/son  hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen 'çekilmeye davet' yaptırımı uygulanmış; içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçte genel toplam itibarıyla 141 kişinin Yargıtay ile ilişiği kesilmiştir. Yukarıda belirtilenler dışında ceza soruşturmaları da büyük bir titizlikle sürdürülmüş olup, devam eden yargılamalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütündeki faaliyetleri dolayısıyla eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 164 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 163 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesine dava açılmıştır. Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. Ayrıca, halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir."

Yargıtay Başkanlığı'na çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarların büyük titizlikle incelendiği ve gereğinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlar ile ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtay'a intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanununun m.43,I-IV hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir. "

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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