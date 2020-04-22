Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı - Son Dakika
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Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı

7 saat önce

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personeli arasında toplanan miktarın 1 milyon 164 bin 96 liraya ulaştığını, tutarın kampanyaya aktarıldığını bildirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personeli arasında toplanan miktarın 1 milyon 164 bin 96 liraya ulaştığını, tutarın kampanyaya aktarıldığını bildirdi.

Makamında, Milli Dayanışma Kampanyası için Vakıfbank Yargıtay Şubesinde biriken meblağa ilişkin bağış dekontunu şube müdüründen teslim alan Başkan Akarca, AA muhabirine, yardım kampanyası ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına katılma kararı aldıklarını hatırlatan Akarca, Yargıtay başkan ve üyeleri, tetkik hakimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve tüm personel ile onursal üyelerin katılımıyla gönüllülük esasına dayalı olarak bağışların yapıldığını kaydetti.

Yargıtay adına açılan hesapta biriken 1 milyon 164 bin 96 liranın kampanya hesabına aktarıldığını bildiren Başkan Akarca, "Bir millet olmanın en büyük göstergelerinden biri de zor günlerde bu dayanışmanın gösterilmiş olmasıdır. Büyük bir duyarlılıkla, heyecanla, şevkle bu kampanyaya destek vermiş olmaları nedeniyle tüm Yargıtay ailesine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türk halkının bu konudaki milli dayanışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Akarca, "Biz de bu büyük şerefli milletin bir parçası, millet adına karar veren bir yüksek mahkeme olarak kampanyaya bu şekilde katkıda bulunmayı uygun gördük. Milletimize küçük ama gönülden verilen bir destek olarak değerlendiriyorum." dedi.

Yargıtayda korona önlemleri

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, dünyayı meşgul eden ve herkesi ilgilendiren Kovid-19 salgınıyla mücadelede baştan itibaren devletin aldığı tüm tedbirlere büyük titizlikle riayet ettiklerini, bu kapsamda çalışma koşullarının esnetildiğini, mazeret grubundaki personel ve üyelere gerekli idari izinlerin verildiğini ve çalışmaların buna göre ayarlandığını anlattı.

7226 sayılı Kanunla müzakerelerin, duruşmaların, mürafaların yapılıp yapılmaması yetkisinin Yargıtay Başkanlar Kuruluna bırakıldığını hatırlatan Akarca, 24 Mart'taki başkanlık seçiminin hemen ardından 26 Mart'ta Yargıtay Başkanlar Kurulu olarak yaptıkları ilk toplantıda duruşmaları ve mürafaları 30 Nisan'a, müzakereleri ise 17 Nisan'a ertelediklerini bildirdi.

Başkan Akarca, sürecin devam etmesi nedeniyle 15 Nisan'da Başkanlar Kurulunun ikinci kez toplanarak, müzakerelerin de 30 Nisan'a kadar ertelenmesine karar verdiğini söyledi.

İnfaz yasası çalışmaları

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bu arada yeni yürürlüğe giren infaz yasası kapsamında ilgili daire başkanlarının çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Daire başkanlarının, gerekli tedbirleri alarak, infaz süresine göre tutukluluk durumunu incelediğini aktaran Akarca, ilgili dairelerde, infaz yasasından faydalanacakların dosyalarının ele alınarak tahliye kararları verildiğini bildirdi. Mehmet Akarca, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kalanların sayısı sınırlıdır. Sayı şu anda veremiyoruz. Yeni infaz yasası kapsamında çalışmalar hala devam ediyor, tahliye kararları verilmeye başlandı. Tutuklu kaldıkları süre ve mahkeme ilamında verilen cezayı dikkate alarak, infaz yasasından yararlanıp yararlanmadıkları değerlendirildikten sonra bu kişilerin ileride mağdur olmamaları için tüm tedbirler alınmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da tutuklu dosyaları okunmaya devam edilmektedir."

"Çalışanlarımız bu konuda titiz"

Bir Yargıtay üyesinde Kovid-19 pozitif çıktığını, tedavisi tamamlanan üyenin tamamen iyileştiğini, eşinin de iyileşerek taburcu olduğunu hatırlatan Akarca, pozitif çıkan bir personelin de tamamen iyileştiğini bildirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bu konuda şu anda bize intikal eden bir vaka yok. Çünkü üyelerimiz, hakimlerimiz, personelimiz, çalışanlarımız bu konuda titiz, kurallara uyuyorlar, mesafeyi koruyorlar, maske takıyorlar. Yeni seçilmiş olmama rağmen ziyaret kısıtlamasına gittik, zorunlu toplantılar dışındaki toplantıları aralıklı yapmaya çalıştık. Bütün hassasiyetle sürece destek veriyoruz. Salgınla hep birlikte baş etmemiz, bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Af Yasası, Akarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:14 Kaynak: AA

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