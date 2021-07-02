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Yargıtay, MİT tırları davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Son Dakika

Yargıtay, MİT tırları davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

02.07.2021 10:49
Yargıtay, MİT tırları davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı, System.String[]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından Adana ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından Adana ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" ve "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezaları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tüm sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan verilen beraat kararlarına ilişkin temyiz taleplerinin reddine hükmetti. Kurul, buna göre eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bağrıyanık'a verilen "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 7 yıl, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na ise "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden ise 10 yıl olmak üzere verilen toplam 20 yıl hapis cezası da onandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ayrıca aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, 26 yıl hapis cezası verilen eski özel yetkili Adana savcısı Aziz Takçı, 20 yıl 5 ay hapis cezası verilen eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay hakkındaki hükümlerin de onanmasına karar verdi.

Eski özel yetkili Adana savcısı Özcan Şişman'a "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl 3 ay ve FETÖ üyeliğinden 12 yıl olmak üzere verilen toplam 17 yıl 3 ay hapis ile dönemin Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu'na "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 4 yıl 6 ay ve FETÖ üyeliğinden ise 11 yıl 3 ay olmak üzere verilen toplam 15 yıl 9 ay hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesince mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar Gökhan Bakışkan, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, Önder Kır, Hakan Gencer, Orhan Şahin, Mehmet Fırat, Bekir Karataş, İbrahim Aslan, Gültekin Menge ve Yasin Yalçınkaya hakkındaki cezalar da onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanıklar Halil İbrahim Köse, Mahmut Özcan ve Hayati Özcan hakkında verilen kararların ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi doğrultusunda bozulmasına hükmetti. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Yargıtay, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, MİT tırları davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Son Dakika


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