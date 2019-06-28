Son Dakika Haberleri: Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza...
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Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza...

1 saat önce

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza..., System.String[]
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Hamza Celepoğlu, Jandarma, Adana, Yargıtay, Güncel
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