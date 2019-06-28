Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza...
1 saat önce
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:12 Kaynak: AA
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