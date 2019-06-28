Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26...
1 saat önce
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verdi.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:13 Kaynak: AA
, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana
Savcısı Aziz Takçı
'ya 26 yıl hapis cezası verdi.
Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi