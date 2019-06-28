Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan...
1 saat önce
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:14 Kaynak: AA
, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana
İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
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