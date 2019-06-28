Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis...
1 saat önce
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:14 Kaynak: AA
, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana
Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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