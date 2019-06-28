Son Dakika Haberleri: Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini...
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Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini...

1 saat önce

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini..., System.String[]
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Yargıtay, Güncel
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