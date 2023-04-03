YARGITAY MÜEBBET HAPİS CEZASI KARARINI BOZDU, ASLIHAN'IN KATİLİ BU KEZ 18 YILA ÇARPTIRILDI

İttifakta liste krizi! Babacan "Söz vermiştin" dese de CHP liderinin başka bir planı var

Çok konuşulacak bir seçim vaadi daha: Kazanırsak 299. maddeyi hemen kaldıracağız

ÇORUM'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (32), yerel mahkemenin müebbet hapis cezası verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ocak 2021 tarihinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Hatal ile birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı çıkan tartışmada boğdu. Ardından polisi arayan Hatal, Aslıhan Dal'ı boğduğunu söyleyip, evden çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan Dal, kurtarılamadı. Polise teslim olan Polat Hatal ise tutuklandı.

Çorum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Polat Hatal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2021 yılı kasım ayında görülen karar duruşmasında Polat Hatal, Aslıhan'ı tasarlayarak öldürmedim. Olaydan 5-6 gün önce Aslıhan ile aynı evdeydik, isteseydim öldürürdüm. Onu gerçekten çok sevdim. 14 yıl başımın tacı ettim. O yakınlarıyla sorun yaşıyordu. Aslıhan evi terk edip, annesine gitmişti. Gidip evimize getirmiştim, sonra aramızda tartışma başladı. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'İstediğim her şeyi yaparım, sen bana karışamazsın' gibi sözlerin yanı sıra çocuklarımın benden olmadığı yönünde ağır ithamlarda bulundu. Bana 'Evden defol git' dedi sonra bana tokat attı. Ben de boğazını sıktım, yere yığıldı. Aslıhan'ı çok seviyordum, ilgim ve alakam halen devam etmektedir. Boğazını sıktığım için çok pişmanım. Keşke o gece, o eve hiç gitmeseydim diyerek, kendini savundu. Mahkeme, sanık Polat Hatal'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

BU KEZ 18 YIL CEZA ALDI

Bunun üzerine sanık avukatı Derya Öztekin, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, yapılan temyiz incelemesinde, olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yeniden yargılanan Polat Hatal, bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme çıkışı Aslıhan Dal'ın annesi Sevgi Dal, karara tepki göstererek 'Benim kızım hunharca öldürüldü ve bu verilen karara karşıyım. Hiçbir şekilde hiçbir kadın ölmesinö diye konuştu.