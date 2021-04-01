ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı - Son Dakika

ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı

01.04.2021 11:00

Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadıZONGULDAK'ta, 5 yıl önce Necla Sağlam'ı (23) evinde boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Tolga Kudu'nun (37) cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı

ZONGULDAK'ta, 5 yıl önce Necla Sağlam'ı (23) evinde boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Tolga Kudu'nun (37) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sağlam ailesinin avukatı Merve Kır, "Raporlara bakıldığında müvekkilim 25-30 dakikada ölmüş. 30 dakika eziyet çekmiş orada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirirken Yargıtay'ın cezayı onaması bizi şaşırttı" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, 24 Şubat 2016 tarihinde yalnız yaşadığı evinde başına poşet geçirilip, boğazı kesilerek öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek evde parmak izleri aldı. Yapılan çalışmanın ardından olaydan 21 gün sonra boya ve tesisat ustası Tolga Kudu, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Kudu'nun cinayetten birkaç gün önce Necla Sağlam'ın evine su tesisatındaki arızayı gidermek için gittiği ve olay günü de evinin çevresinde dolaştığı tespit edildi. Ayrıca Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen raporda da sanıktan alınan örneklerin Necla Sağlam'ın tırnaklarından ve poşetten alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu tespit edildi.

Tutuklanan Kudu hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kudu, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tüm duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi. Kudu, 15 Şubat 2017'de görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Necla Sağlam'ın ailesinin avukatlığını üstlenen Merve Kır ise karara itiraz ederek Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada, yerel mahkemenin kararı onandı. Avukat Merve Kır, maktul Necla Sağlam'ın hiçbir sebep yokken tanımadığı ve herhangi bir iletişim ve ilişkisi olmadığı kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ortada sebep olmayışının da cezanın arttırıcı sebebi olduğunu ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiklerini belirten Kır, şöyle konuştu:

"Necla Sağlam, önce kafasına sert bir cisimle vurularak, sonrasında çöp poşetiyle boğazı sıkılarak boğulmak suretiyle ve en sonunda tek bir hamleyle bıçak darbesiyle boğazı kesilerek katledildi. İddianamede savcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek suçundan dava açtı. Biz de bunun olmasını talep ediyorduk hep. Çünkü sanık hiçbir sebep yokken Necla Sağlam'ı öldürüyor. Yerel mahkeme burada sanık hakkında 'kasten öldürmeden' müebbet hapis cezası verdi. Biz karara itiraz ettik. Sağlam'ın hiçbir sebep yokken öldürüldüğünün üstünde durduk. Raporlara bakıldığında müvekkilim 25-30 dakikada ölmüş. 30 dakika eziyet çekmiş orada. Aralarında hiçbir husumet ve tanışıklık yok. Hiçbir sebep yokken öldürmüştür. Bu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirirken Yargıtay'ın cezayı onaması bizi şaşırttı."

ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı
ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Merve Kır, Zonguldak, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek
Bir kadına psikolojik şiddet ve tacizde bulunduğu iddia edilen Emre Kınay'dan ilk açıklama geldi Bir kadına psikolojik şiddet ve tacizde bulunduğu iddia edilen Emre Kınay'dan ilk açıklama geldi         
11:35
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti         
10:48
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz         
09:53
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın         
08:24
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK Yargıtay, Necla Sağlam cinayetinde müebbet hapis cezasını onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei