Son Dakika › Güncel › Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve... - Son Dakika
Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve...
6 saat önce
Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay, şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı