Son Dakika Haberleri: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve...
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Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve...

6 saat önce

Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve..., System.String[]

Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı

Muhsin Kutsi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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