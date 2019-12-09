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Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında, diğer 6 sanığın müebbet...
6 saat önce
Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında, diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında, diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.
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