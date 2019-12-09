Son Dakika Haberleri: Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet...
Son Dakika Güncel Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet... - Son Dakika

Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet...

6 saat önce

Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.

Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet..., System.String[]

Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı. - ANKARA

Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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