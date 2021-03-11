Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
11.03.2021 14:53
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Yargıtay, Darbe, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Son Dakika
Son Dakika 11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı