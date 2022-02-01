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Yargıtay, "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini şantaj saymadı - Son Dakika

Yargıtay, "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini şantaj saymadı

01.02.2022 11:15
Yargıtay, "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini şantaj saymadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiye "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini söyleyene şantaj suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiye "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini söyleyene şantaj suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bozdu.

Antalya'da tartıştığı bir kişiye "seni mahkemeye veririm" ve "iş yerini kapattırırım" sözlerini kullanan hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

Davaya bakan Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi, dava konusu ifadeleri kullanan sanığa "şantaj" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 107/1. maddesinde düzenlenen şantaj suçunun maddi unsurunun, "sanığın yapmaya hakkı olan şeyi yapacağından veya yapmaya yükümlü olduğu bir şeyi yapmayacağından söz ederek bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanıp haksız çıkar elde edilmesi" olduğu ifade edildi.

Somut olayda, sanığın katılana söylediği "iş yerini kapattırırım" şeklindeki sözün, sanığın yetkisi dahilinde olmadığı kaydedilen kararda, "seni mahkemeye veririm" şeklindeki sözünün ise yasal hakkın kullanılması niteliğinde olduğuna işaret edildi.

Şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığının gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu belirtilen kararda, temyiz isteminin yerinde görülerek kararın bozulduğu, yeniden yargılama yapılması için de kararın yerel mahkemeye gönderilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

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Ceza Dairesi, Yargıtay, Mahkeme, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, 'seni mahkemeye veririm' ve 'iş yerini kapattırırım' sözlerini şantaj saymadı - Son Dakika


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