Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral... - Son Dakika

Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral...
Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.
Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:11 Kaynak: AA
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